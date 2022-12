'Hier kom ik weg' van Daniël Lohues weer op 1 in de Drentse 1000

Het is Daniël Lohues voor de tweede keer op rij gelukt. Op nummer 1 en 2 in de Drentse 1000. 'Op fietse' op 2 en 'Hier kom ik weg' op 1. "Het is ongelooflijk eigenlijk he", zegt hij tegen Radio Drenthe. "Ik weet het niet zo goed, fantastisch, het is echt heel mooi."