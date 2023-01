Oud Emmen nageschilderd: 'Bijna geen plek zo snel veranderd als Emmen'

"Het gaat om foto's die met een platencamera gemaakt zijn tussen 1910 en 1920", vertelt Oosting, terwijl hij aan een schilderij met daarop twee koeien werkt. "De foto's zijn in Emmen of in de directe omgeving gemaakt. Het is vaak onherkenbaar omdat er zoveel veranderd is in Emmen, dat zie je bijna op geen andere plek. Dat maakt het toch wel uniek, dat je dus een kijkje neemt in het Emmen van honderd jaar geleden. Dat was compleet anders. Ook de rust en ruimte, dat zie je ook terug in de schilderijen."