Drentse bouwbedrijven niet onder de indruk van stikstofbesluit

"Ik denk dat het allemaal overtrokken is" zegt een aannemer uit Nieuw-Amsterdam die zich specialiseert in betontechniek. "Dit speelt denk ik vooral in het westen. Daar heb je ook veel minder ruimte. Ik hoor er hier nooit iemand over."In mei dit jaar werd een bom onder het Nederlandse vergunningentraject gelegd door de Raad van State. De hoogste rechter oordeelde dat de manier waarop de uitstoot van stikstof wordt gecompenseerd niet deugt. Sindsdien worden tal van nieuwe bouwvergunningen uitgesteld. Ook in de landbouw en de transport en logistiek worden ze hiermee geconfronteerd.Bouwend Nederland is de vereniging voor bouwbedrijven. Zij waarschuwt op haar website voor een nieuwe bouwcrisis als de impasse voortduurt. "Daarnaast zullen binnen afzienbare tijd onnodig de eerste bouwbedrijven omvallen als gevolg van de stilgevallen vergunningverlening. Mensen raken hun baan kwijt en er ontstaat een nieuwe bouwcrisis. Dit raakt ons allemaal."Die zorgen leven dus niet bij de meeste bouwbedrijven in Drenthe. "Dat ligt misschien aan de tak van sport" zegt bouwbedrijf Enting uit Grolloo. "Wij doen vooral verbouw en renovaties". Ook aannemer Vierhoven uit Spier, vlak bij natuurgebied Dwingelderveld is optimistisch. "Ik zit nog tot volgend jaar bouwvak vol.""Deels herkennen we dat wel", zegt een woordvoerder van VNO-NCW MKB Noord. Hij heeft op dit moment nog geen concrete voorbeelden van bedrijven die in de problemen komen, maar wijst erop dat er nog geen bruikbare oplossing voor het vergunningentraject is. "Veel bedrijven teren op lopende vergunningen en opdrachten, maar als dit lang doorgaat krijgen we er allemaal last van."