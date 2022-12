Oud en nieuw wordt regenachtig, waaierig en zacht: 'Je hoeft geen muts op'

Drenthe kan zich opmaken voor een zeer zacht, maar wisselvallig oud en nieuw. "Morgen verloopt regenachtig", zegt RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis over oudejaarsdag. "Er waait een krachtig tot zeer krachtige zuidwestenwind, met 14 tot 15 graden. Je hoeft geen muts op."

Oudejaarsochtend start waarschijnlijk al met regen. "En dat kan best even duren. Met wat geluk volgt daarna een droog intermezzo, dat tot na het middaguur kan duren. Vervolgens valt een nieuwe kluit met regen. De meeste regen komt neer in het noordwesten van Nederland, maar wij houden het ook niet droog", verwacht Nienhuis.