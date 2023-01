Elf genomineerden voor Vrouw in de Media Award 2022 Drenthe

Elf vrouwen zijn genomineerd voor de Vrouw in de Media Award 2022 Drenthe. Het gaat om Renate Snoeijing, Agnes Mulder, Roelie Lubbers-Hilbrands, Sonja van der Meer, Annemiek Rens, Vera Vos, Fleur Stebis, Nelleke Vedelaar, Mieke Zijl, Judith le Fèvre en Jessica Dempsey.

De elf zijn genomineerd omdat ze vorig jaar regelmatig en/of op indrukwekkende wijze in beeld waren. Met de jaarlijkse award willen organisatoren Sprekersbureau ZijSpreekt en Mediaplatform Vaker in de Media vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn. Ook moedigen ze redacties aan om vrouwen vaker een podium te bieden.

Genomineerden

Renate Snoeijing is directeur van Huus van de Taol en richt zich op het nóg beter op de kaart zetten van het Drents. Een van de andere genomineerden is Agnes Mulder, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Nederland. Zij maakt zich onder meer hard voor het behoud van de kazerne in Assen. Roelie Lubbers-Hilbrands is adviseur, toezichthouder, trainer, coach en projectleider. Zij bekleedt daarnaast functies in diverse organisaties op het gebied van sport en cultuur.

Sonja van der Meer is directeur van stichting Het Drentse Landschap, verantwoordelijk voor het beheer van bijna 10.000 hectare, meer dan 350 gebouwen, hunebedden en andere cultuurhistorische objecten. Annemiek Rens is hoofdconservator bij het Drents Museum in Assen en voorvechter voor meer vrouwelijke kunstenaars in het museum. Vera Vos is vormgever en oprichter van Passie op het Platteland, een project voor en door jongeren op het platteland.

Fleur Stebis is kunstenaar en bij hoge uitzondering aangenomen bij de prestigieuze opleiding The Florence Academy of Art, een klassieke kunstacademie in de Italiaanse stad Florence. Nelleke Vedelaar is lid van Gedeputeerde Staten in Drenthe. Door haar komst zit er nu een vrouw in het door mannen gedomineerde college. Mieke Zijl is directeur-bestuurder van SportDrenthe en zet zich in om met sport en bewegen Drenthe nog beter te maken.

Judith le Fèvre is mede-eigenaar en Chief Marketing Officer van de Drentse scale-up Ferr-Tech. Met hun baanbrekende innovatie voor afvalwaterbehandeling, helpen ze verschillende bedrijven om hun afvalwater op een duurzame manier te zuiveren. Jessica Dempsey is directeur van ASTRON in Dwingeloo. Zij maakt zich sterk om meisjes meer vooruitzichten te bieden om in de toekomst leiderschapsposities te bekleden binnen de wetenschap en technologie.

Regionale jury

Per provincie is door een regionale jury een selectie gemaakt. De jury voor Drenthe bestaat uit Mariëlle Nieuwenhuis, eindredacteur Nieuws bij RTV Drenthe, Marjanne Teunissen, journalist en auteur van het boek Krachtstroom over spraakmakende vrouwen in Drenthe en juryvoorzitter Bianca Kroon, private publisher bij Auteurscollege.

Op 17 januari wordt de winnares bekend. Zij ontvangt een beeld gemaakt door kunstenares Ellen Buchwaldt. Daarnaast komt de provinciale winnares op de nominatielijst voor de Vrouw in de Media Award landelijk.