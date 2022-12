Dierenpensions bomvol 'vuurwerkhondjes': 'Steun ze als ze om aandacht vragen'

Vier 'vuurwerkhondjes' verblijven sinds gisteren in het pension van Willem Stoker (67) in Odoorn. Hun baasjes brengen ze elk jaar om en nabij oud en nieuw naar Willem. De hondjes zijn, net als veel andere dieren, bang voor vuurwerk. Bij Stoker zitten ze een eindje van de bewoonde wereld af, en hebben ze er een stuk minder last van.

"Ze zijn nu heerlijk relaxt, maar met oud en nieuw is het een kabaal van jewelste", vertelt Stoker. Hij staat in een van zijn schuurtjes, waar twee honden verblijven. Een golden retriever en een herdershond. Allebei zitten ze in een grote kennel. "Die golden retriever kan redelijk tegen de knallen, maar reageert er wel op. En de Duitse herder, die reageert echt op elke knal. Ook als er een motor voorbij komt die met z'n uitlaat knalt."

Het verschilt in hoeverre een hond reageert op vuurwerk. Stoker: "De ene hond is het niet aangeleerd, en de andere hond heeft van nature al een bepaalde angst in zich zitten. Waardoor 'ie zegt: dit is voor mij gewoon te veel."

Na middernacht bij de hondjes zitten

Stoker heeft inmiddels jaren ervaring met dit soort honden. Naast zijn pension runt hij ook een dagopvang, een trimsalon en geeft hij individuele trainingen en gedragsadvies. De honden die bij hem verblijven krijgen vandaag een alternatief programma. "Normaal draaien ze gewoon mee met mijn dagprogramma, en lopen ze ook in mijn huis rond en zo. Dat is nu niet zo. En ik laat ze op gezette tijden uit, één voor één, als ik denk dat het wat rustiger is."

Verder zorgt hij ervoor dat de luiken van de ramen in het schuurtje dicht zijn, en dat de muziek wat harder wordt gezet. Als het middernacht is geweest, gaat hij een poosje bij de honden zitten. "Ik loop van de ene naar de andere hut. Vaak is mijn aanwezigheid al genoeg om rust te kunnen waarborgen."

Tips voor mensen met 'vuurwerkhondjes'

Voor mensen die thuis zitten met een hondje dat bang is voor vuurwerk, heeft Stoker een aantal tips. "Het is eigenlijk het beste om de hondjes begin december al wat aan lawaai te laten wennen. Dat kun je bijvoorbeeld doen door muziek steeds een beetje harder te zetten. En laat 'm z'n eigen plekje hebben."