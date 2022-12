'Een bankmedewerker komt nooit aan de deur om een pas op te halen'

De politie waarschuwt voor oplichters die uit zijn op pinpassen en bankgegevens. Vooral in Noord-Drenthe neemt het aantal meldingen de laatste tijd flink toe. Een aantal vragen aan Anouk Harteveld van de politie eenheid Noord-Nederland over de bankhelpdeskfraude.

Hoe gaan de fraudeurs te werk?

"Het gaat om mensen die zich voordoen als bankmedewerkers. Zij bellen op of komen aan de deur en geven aan dat er iets mis is met de bankrekening. Mensen geven in goed vertrouwen dan hun pas af. Soms ook hun telefoon of tablet. In vol vertrouwen dat het iemand van de bank is die aan de deur staat. Maar dat is dus niet zo. Het zijn fraudeurs die er met de pinpas en bankgegevens vandoor gaan om grote bedragen op te nemen."

Om hoeveel geld gaat het?

"Het gaat om aanzienlijke bedragen, tussen de honderden en duizenden euro's."

Is er een bepaalde doelgroep die slachtoffer is?

"We zien dat met name ouderen hiermee te maken krijgen. Ze zijn goed van vertrouwen, en bezorgd omdat er iets mis zou zijn met hun rekening. Ze zijn misschien niet handig in online bankieren en geven dan makkelijker hun gegevens af."

Waarom zijn de fraudeurs nu actief in Noord-Drenthe?

"We weten niet precies waarom het daar nu veel gebeurt. We zien dat meldingen vaak uit een geconcentreerd gebied komen. Dat is nu Noord-Drenthe, maar het kan zich verplaatsen naar andere delen van de provincie."

Heeft u een omschrijving van de daders?

"We hebben nog geen specifiek signalement. Als mensen aangifte doen kunnen we camerabeelden opvragen van de transactie bij een geldautomaat. Met behulp van de beelden kunnen we de dader opsporen."

Komen dit soort fraudehandelingen in deze tijd van het jaar meer voor?

"Nee, dit speelt het hele jaar door."

Waar moeten mensen op letten?