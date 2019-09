Waterschap gaat met zonnepanelen energie opwekken voor zuiveringen

Volgens Vechtstromen wordt met die zonnepanelen gemiddeld 837.000 kWh per jaar opgewekt. "Onze zuivering in Coevorden verbruikt 1.567.000 kWh. 53 procent wordt dus in de toekomst duurzaam opgewekt."De zonnepanelen worden waarschijnlijk nog dit jaar of begin 2020 geplaatst. "De planning wordt op dit moment gemaakt, wanneer we exact beginnen in Coevorden is nog niet duidelijk."Niet alleen de rioolzuiveringsinstallatie in Coevorden krijgt zonnepanelen. In totaal legt het waterschap 20.000 panelen neer, verdeeld over acht zuiveringen. Naast Coevorden zijn dat zuiveringen in Dedemsvaart, Haaksbergen, Oldenzaal, Vriezenveen, Vroomshoop, Rijssen en Almelo.