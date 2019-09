Musea in Drenthe doen het goed

In alle provincies - op Noord-Holland na - bestaat het leeuwendeel van het museumbezoek uit binnenlandse bezoekers. Dat geldt in 2018 het sterkst voor Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord-Brabant, waar meer dan 90 procent van het bezoek uit eigen land komt. In Drenthe was slechts drie procent van de bezoekers uit het buitenland afkomstig.In alle provincies spelen gemeenten een grote rol als belangrijkste financier van musea, maar in Drenthe is dit aandeel van 33 procent even groot als het aandeel particuliere investeringen. Daarbij komt nog 17 procent van het Rijk en ook de provincie draagt 17 procent van de totale kosten.Drenthe telt 12 musea, waarvan eentje is aangemerkt als 'groot museum'. Dat is het Drents Museum in Assen. Gezamenlijk hebben alle Drentse musea in 2018 9 miljoen euro aan eigen inkomsten binnengehaald, kregen ze 8 miljoen euro subsidie en draaiden ze een omzet van in totaal 17 miljoen.Het aandeel van de eigen inkomsten in de totale omzet is 51 procent. Ter vergelijking, in Zeeland is het aandeel eigen inkomsten 38 procent, in Friesland 58 procent en in Groningen 45 procent.