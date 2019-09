Parkeerplaats langs N34 bij Emmen dicht? 'Foutje!'

Maar dat bleek een ‘foutje’ te zijn, meldt de provincie Drenthe.Bij de afslag naar de parkeerplaats langs de N34 bij Emmen-West stond afgelopen dinsdagochtend een geel bord met daarop de tekst dat de parkeerplaats vanaf 7 oktober dicht zou zijn. Later op de dag was dat bord weer weg. "Het bord heeft er inderdaad niet lang gestaan," zegt een woordvoerder van de provincie."Oorspronkelijk was het wel de bedoeling dat de parkeerplaats vanaf deze datum niet meer in gebruik zou zijn, maar dat is niet meer het geval. Er is iets misgegaan in de communicatie tussen de provincie en een van de onderaannemers, die het bord geplaatst heeft."De parkeerplaats zou dicht gaan, in verband met de verdubbeling van de N34 tussen Emmen-West en de Frieslandroute. Eerder deze zomer werd het onbemande tankstation bij parkeerplaats Westerveld al weggehaald. Ook aan de overkant, bij parkeerplaats De Blikken, is het bemande tankstation inmiddels verleden tijd.Wanneer begonnen wordt met de verdubbeling van de N34 tussen Emmen-West en de N381, kan de provincie Drenthe niet zeggen. Dat heeft onder meer te maken met de ontwikkelingen rondom het stikstofbeleid.