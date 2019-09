OM: Dode vrouw De Groeve door eigen man gewurgd

De 59-jarige vrouw uit De Groeve die in juni van dit jaar dood werd aangetroffen in haar woning aan de Driehoekskamp is gewurgd door haar eigen man. Dat maakte de officier van justitie vanmiddag bekend tijdens een eerste zitting voor de rechtbank in Assen.

De 56-jarige echtgenoot, Peter R., wordt er van verdacht de keel van zijn vrouw te hebben dichtgeknepen of dichtgedrukt. "We gaan in eerste instantie uit van moord", zei de officier tijdens de pro forma zitting. Peter R. zit in voorarrest en was niet bij de zitting aanwezig. Zijn advocaat wil nog niet zeggen of hij bekend heeft.Het levenloze lichaam van de vrouw werd maandag 19 juni rond 19.00 uur ontdekt in hun woning aan de Driehoekskamp. Een half uur later werd de 56-jarige man aangehouden.De komende tijd worden de onderzoeken afgerond. Zo wordt er nog gewacht op het rapport van de reclassering.Op dinsdag 10 december wordt de zaak inhoudelijk behandeld.