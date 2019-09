Minste moorden in Drenthe, deze daders werden veroordeeld

Daarmee staat Drenthe onderaan de lijst van het CBS waarin staat hoe vaak moord en doodslag de doodsoorzaak was bij het overlijden. Met 155 keer moord en doodslag staat Zuid-Holland bovenaan de lijst, op de voet gevolgd door Noord-Holland (151).Het is misschien niet zo gek dat in Drenthe de minste levensdelicten plaatsvinden. Op Flevoland en Zeeland na heeft onze provincie de minste inwoners. Maar ook relatief gezien worden er de minste levens ontnomen. Waar de afgelopen vier jaar in Noord- en Zuid-Holland gemiddeld een persoon per 100.000 inwoners overleed door moord en doodslag, was dat in Drenthe 0,4. Drenthe scoort dus ook relatief het laagst, samen met Gelderland.Een aantal levensdelicten uit de afgelopen vier jaar zijn onopgelost. Zo is nog altijd onbekend wie Ralf Meinema om het leven bracht in de zogenaamde kofferbakmoord. Meinema werd in maart 2017 dood gevonden in de kofferbak van zijn Mercedes, die half in het Stieltjeskanaal lag.En hoewel het proces tegen de verdachte van de moord op de Hoogeveense Marcel Hoogerbrugge is begonnen, is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. Verdachte Hale E. weigert mee te werken aan het onderzoek. Ook de dood van de Chinees restauranthouder Encheng Wang is nog altijd niet opgehelderd. In oktober vorig jaar overleed Wang na een overval.In andere zaken sprak de rechter zich al uit over de straf voor de daders. Soms is meteen duidelijk wie het is. Zoals op 3 september 2018, wanneer de alarmlijn wordt gebeld. De beller is een Zimbabwaanse student van NHL Stenden in Emmen. Hij geeft aan zijn Duitse huisgenoot te hebben vermoord. Afgelopen juli werd de man veroordeeld tot negen jaar cel voor het verstikken van de 20-jarige Leonore Prothmann, na haar al in de hals te hebben gestoken. N. ging in beroep tegen die straf.Een zaak die Hoogeveen en heel Drenthe deed huiveren in oktober 2017 was de dood van de 12-jarige Djamila. Na de gruwelijke dood van Sharleyne in 2015, kwam opnieuw een jong meisje om het leven.Dit keer werd meteen duidelijk wat er aan de hand was. Freddy D. misbruikte en doodde Djamila. De 47-jarige man bracht het kind levenloos bij het politiebureau in Assen. Hij werd veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Straffen tot dertien jaar werden opgelegd aan de mannen die in juni 2016 de woning van Koert Elders in Gees binnendrongen. Op zoek naar geld bleken de overvallers niets ontziend. Met fors geweld werd Elders om het leven gebracht.Voor het dichtdrukken van de keel van zijn vrouw Yasmeen, kreeg Adeel D. uit Rotterdam tien jaar cel. Hij werd veroordeeld voor doodslag en het verbergen van het lijk. Het stoffelijk overschot van de 25-jarige vrouw werd begraven in een bos bij Ruinen.Voor zover bekend zijn er in 2019 drie levensdelicten gepleegd. In juni werd in De Groeve een vrouw gewurgd door haar partner. Op 10 december wordt de zaak door de rechtbank behandeld.In de Rolderstraat in Assen vond op 27 juni een dodelijke schietpartij plaats. De verdachte is de broer van het 22-jarige slachtoffer. Hij zit nog vast. In Assen werd ook een 32-jarige man om het leven in een speeltuin in Peelo. Een doodsoorzaak van de zedenverdachte is nog niet bekend.