Kijk live mee: zo knalt Drenthe het jaar uit

De laatste dag van het jaar is aangebroken. Dat betekent dat er vandaag weer veel tradities eer aangedaan worden, zoals oliebollen bakken, carbidschieten en vuurwerk afsteken. Maar ook minder bekende activiteiten passeren vandaag de revue, zoals oudejaarsduiken en het leegdrinken van de tap in de kroeg.

Verslaggever Dylan de Lange is vandaag op pad in de provincie om al dit feestgedruis op de gevoelige plaat vast te leggen. Dat is vervolgens weer hier in dit artikel te volgen. Dus: kijk mee hoe Drenthe de jaarwisseling viert!