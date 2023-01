Kijk terug: Drenthe viert oud en nieuw met brandjes en carbid

Eerder vandaag berichten we over de jongeren in Annen die op de Keet het dorp doorgingen. Dit feest is alleen tot een eind gekomen, want de politie heeft ingegrepen vanmiddag. De burgemeester van Aa en Hunze verbood deze traditie enkele jaren geleden al. Een nieuwe generatie van de jeugd in Annen probeerde het nieuw leven in te blazen, maar tevergeefs. Zij zullen ongetwijfeld een nieuwe plek met elkaar vinden om knallend het nieuwe jaar in te gaan.