Stadspartij PLOP stapt uit coalitie Assen

PLOP vormde samen met ChristenUnie, GroenLinks en de VVD de coalitie in de provinciehoofdstad. Namens de partij zat Janna Booij als wethouder in het college.De partij zegt dat er fundamentele verschillen bestaan tussen de partij en de coalitiegenoten. "Over de manier waarop we de stad willen besturen maar ook over de manier waarop we willen omgaan met de grote financiële tekorten", meldt de partij in een verklaring. "Het Rijk confronteert ons als gemeente met financiële tekorten, waar wij zelf nauwelijks tot geen invloed op hebben. Over de dilemma’s die hierdoor ontstaan verschillen we fundamenteel van mening."Als voorbeelden geeft de partij de manier waarop wordt omgegaan met de verhoging van de toeristenbelasting en de dialoog met de stad rondom het parkeerbeleid. "Helaas moeten wij de conclusie trekken dat wij dat in deze coalitie niet langer kunnen waarmaken en verantwoorden."