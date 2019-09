Werkstraf voor dommelende automobilist die dodelijk ongeluk veroorzaakte

De man reed op 26 april vorig jaar in zijn bestelbus op de N48 bij Zuidwolde en viel in slaap. Hij merkte daardoor niet dat hij zijn bus naar de verkeerde weghelft stuurde. De man botste op de auto van een 59-jarige vrouw uit Nieuw-Amsterdam. Zij overleed kort daarna.De Amsterdammer vertelde direct na het ongeval dat hij in slaap was gevallen en al een geruime tijd erg moe was. Volgens de rechter heeft de man onaanvaardbaar veel risico genomen door geen rust te nemen. Hij had van zitplaats moeten ruilen met zijn bijrijder, maar dat heeft hij niet gedaan. Daardoor heeft hij zijn medeweggebruikers in gevaar gebracht en is er iemand om het leven gekomen.De dommelende man heeft de familie van dit slachtoffer veel leed toegebracht, zei de rechter. De straf is nagenoeg gelijk aan de eis van twee weken geleden.