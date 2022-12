Drenthe knalt het oudejaar uit: 'Wel jammer van de regen'

Drenthe is vandaag flink het oudejaar uit geknald. Op verschillende plaatsen was er carbidschieten. Zo ook bij de zandverstuiving in Rolde. Dat het regende mocht de pret niet drukken. De organisatie had een tent opgezet voor het publiek en er waren gratis hamburgers en patat beschikbaar.

"Het valt inderdaad wel een beetje in het water met deze regen. Maar de sfeer is goed, dat is het belangrijkst. Er zijn alleen wat minder mensen op de been dan normaal, dat is wel jammer", zegt Luukjan Kruit van De Zwoare Klasse, de organisator.

66 knallen achter elkaar

Het was weer een volledige editie; vorig jaar was het evenement aangepast vanwege corona. "Vorig jaar hebben we wel geschoten, maar toen mocht er geen publiek bij zijn. We hebben nu 60 melkbussen en zes grote kanonnen. Vorig jaar was dat de helft."