Drenthe viert het begin van 2023 met vuurwerk

Drenthe viert het begin van 2023. Na twee jaarwisselingen waar niet veel mogelijk was vanwege de coronamaatregelen kan het nu weer. Heb jij er mooie foto's of video's van het moment dat 2023 wordt ingeluid? Mail dan naar redactie@rtvdrenthe.nl of stuur een WhatsApp-berichtje naar 06-51568886 en wie weet zie je het straks terug op de website.