Stadspartij PLOP na vertrek uit coalitie: We missen het Asser DNA

ChristenUnie, VVD en GroenLinks blijven nu over. En dat is met dertien zetels een minderheidscollege. Met Stadspartij PLOP erbij als vierde collegepartij had de Asser coalitie een krappe meerderheid met 17 van de 33 zetels.Hans Marskamp van GroenLinks betreurt de stap van coalitiegenoot PLOP. "Dit hadden we van tevoren niet in het hoofd toen we anderhalf jaar geleden aan het avontuur begonnen. We begonnen deze coalitie om de hele rit uit te zitten, maar helaas lukt dit dus niet."Hoe het nu verder moet in Assen, kan Marskamp nog niet zeggen. "Als overgebleven coalitiepartijen moeten we ons zo snel mogelijk beraden. Er zijn meerdere opties. Zo kunnen andere partijen aanschuiven, of we kunnen verder als minderheidscollege. Ik weet het allemaal nog niet, dit is zo vers."Het is de zoveelste tegenslag voor het Asser college. Na twee wethouderswisselingen, eerst bij GroenLinks en later bij de VVD, stapt PLOP er nu uit. De partij had steeds meer twijfels over het collegebeleid. "Bij de bespreking over de begroting merkten we dat het niet lekker liep, we zijn langzaam naar dit moment toegegroeid", zegt fractievoorzitter Henk Santing. Volgens hem was er geen andere keuze dan nu uit het college te stappen. "Wij willen zo niet nog twee-en-een-half jaar verder. Er zijn grote financiële tekorten in Assen die opgelost moeten worden. Maar de koers die ze nu varen, is niet de onze."Zo ergert PLOP zich aan de wijze waarop het college de toeristenbelasting fors wil verhogen, om op deze manier tonnen extra binnen te halen. "Er is commotie over, en het college zou het gesprek aangaan met de ondernemers. Dat is nu één keer gebeurd. Maar het is geen open gesprek, de route die het college wil afleggen is met verhoging. Wij willen geen voorwaarden vooraf", zegt fractievoorzitter Santing. "Daarmee verbind je niet, maar zet je partijen tegenover elkaar. Wij missen openheid."Volgens de PLOP-voorman zit het meningsverschil binnen de coalitie niet zozeer 'in grote zaken, maar over hoe alles gaat'. "Ons collegeprogramma was niet dichtgetimmerd. Zaken zouden in overleg met de stad worden gedaan, met inwoners en met organisaties. Dat missen we. En het vertrouwen dat dat weer goedkomt, is bij ons onvoldoende aanwezig."Stadspartij PLOP zat voor de vijfde keer in het Asser college van B en W. Als prille stadspartij begon het 21 jaar geleden meteen als collegepartij en zat vervolgens vanaf 1998 drie periodes in het college. In 2014 keerde de partij terug op het pluche, net als vorig jaar.De PvdA, de partij die met vier zetels de collegeplek van Stadspartij PLOP zou kunnen innemen, noemt de stap van PLOP 'een stoere beslissing'. "Het is nogal wat om uit de coalitie te stappen. Want het betekent wel wat voor het bestuur van je stad", zegt fractievoorzitter Cindy Vorselman.Dat de PvdA getalsmatig zo in het gat zou kunnen springen, daar wil Vorselman niet aan. "We gaan niet voor de getallen. We moeten dit eerst even laten landen."De PvdA is volgens Vorselman wel bereid 'verantwoordelijkheid te nemen, maar niet tegen elke prijs'. "We zijn de afgelopen tijd erg kritisch geweest op dit college. Dus het betekent nogal wat als je erin zou stappen. Maar we zeggen geen ja, en geen nee. Dit moeten we eerst maar eens goed binnen de fractie bespreken, want dit overvalt ons ook."Voor de PvdA biedt het vertrek van PLOP overigens wel weer kansen. De partij zit namelijk voor het eerst in de geschiedenis niet in het college van B en W van de provinciehoofdstad.De ChristenUnie en VVD waren niet bereikbaar voor een reactie.