Zaak fatale overval op Chinees in Hoogeveen uitgesteld

Restauranthouder Hoogeveen werd overvallen door gewapende mannen

De enige verdachte die nog vastzit is de 31-jarige Alifu W. uit Den Haag. Hij is de bestuurder van de auto die vorig jaar op 18 oktober tegen een muurtje aan het Kaaplaantje in Hoogeveen botste. Wang hing daarbij aan de wagen en kwam bij de botsing om het leven.Louis de Leon, de advocaat van de Hagenees, vroeg de rechtbank W. na een jaar voorlopige hechtenis eindelijk vrij te laten. "Hij zit vast op fake-verklaringen", zei De Leon. De restauranthouder zou die avond een afspraak hebben gehad met W. om Chinees geld om te wisselen in euro's.Volgens het Openbaar Ministerie werd dat geld gestolen en gaf W. vol gas om er vandoor te gaan. De kok van het restaurant en de restauranthouder hingen daarbij aan de auto. Er zijn camerabeelden van het incident. Volgens De Leon is daarop te zien dat kort voor de botsing een levendig gesprek in en bij de wagen werd gevoerd.Volgens De Leon reed W. met volle vaart tegen de muur, doordat de uitbater hem aan zijn hals vasthield. "Hij had niet de intentie om dit te doen en ook niet om zichzelf te verwonden", zei de jurist. De kok, die ook aan de auto hing, maar op tijd losliet, gaf daarna tegenstrijdige verklaringen af.De rechter besliste dat W. voorlopig vast blijft zitten. "De rechtbank realiseert zich dat hij al een jaar vast zit, maar we verwachten nog niet dat de voorlopige hechtenis de straf die mogelijk volgt, zal overstijgen." De zaak is voor maximaal drie maanden uitgesteld. In die tussentijd moeten nog twee getuigen worden gehoord.