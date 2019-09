Discussie genderneutraal speelgoed: 'Heeft Den Haag niets beters te doen?'

In Drenthe wordt lauw gereageerd op de discussie over rolbevestigend speelgoed. Die discussie is ontstaan omdat er in Frankrijk een verbod komt op de indeling jongens en meisjes in speelgoedwinkels.

In een reactie deed minister Ingrid van Engelshoven van emancipatie een oproep aan speelgoedfabrikanten om te stoppen met stereotyperingen zoals strijkijzers voor meisjes en brandweerverkleedpakken voor jongens.Jan-Thele Westerhuis van Westerhuis Kinderwinkel vindt het een zinloze discussie. "Er zijn wel belangrijkere zaken om te regelen en voor elkaar te brengen dan dit. Als speelgoed maar leuk is, dan maakt het toch helemaal niet uit waar een jongen of waar een meisje mee speelt?"Ook Museum Kinderwereld in Roden ziet het probleem niet zo. En het speelt daar ook niet. "Wij verzamelen de geschiedenis en de wens van de minister gaat over wat er over geproduceerd gaat worden. Het zal voor ons nog wel een opdracht vormen om daar op te letten als we gaan verzamelen", zegt directeur Daniëlle Lokin.De website van Westerhuis Kinderwinkel bevat al jaren de categorieën stoere jongens en lieve meiden. Gaat de eigenaar dat nu ook aanpassen? "Nou, daar moet ik nog even over nadenken. Misschien draai ik het wel om: stoere meiden en lieve jongens", lacht hij.