Een flat in het centrum van Emmen is vanochtend korte tijd ontruimd vanwege een mogelijke brand. De brandweer rukte met meerdere wagens uit naar de flat aan de Monetpassage.

Volgens een woordvoerder is de flat uit voorzorg ontruimd omdat er veel rookontwikkeling was. Het duurde even voordat brandweerlieden de oorzaak hadden gevonden.