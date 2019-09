Groningen Airport Eelde heeft geen last van stikstofproblematiek: Vergunningen zijn op orde

Actiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) meldde eerder deze week dat de regionale luchthavens in Nederland niet over de juiste papieren beschikken. En dus moet het aantal vluchten naar beneden worden bijgesteld.Voor Groningen Airport Eelde zou dat, volgens MOB, een halvering van het aantal vluchten betekenen volgens MOB. Dit vanwege de stikstofproblematiek in Nederland."Het klopt niet", zegt havenmeester Onno de Jong van Groningen Airport Eelde. "Destijds bij de baanverlenging hebben we alles onderzocht. We hebben alle vergunningen. Misschien nu wel als enige in Nederland."Het kostte nog wel even wat moeite om alles boven water te krijgen. "We wisten niet helemaal zeker meer hoe het zat en we kregen heel veel reacties. Daarom hebben we het uitgezocht."In december 2009 is de natuurbeschermingsvergunning afgegeven aan Groningen Airport Eelde. Er is toen ook gekeken naar de toename van het aantal vliegbewegingen en de mogelijke effecten op Natura 2000 gebieden zoals onder andere het Zuidlaardermeer, Fochteloërveen en Drentsche Aa.Ook is, zo zegt de luchthaven, gekeken naar de stikstofuitstoot. "In deze vergunning zijn toen de bestaande, alsmede de extra vliegbewegingen als gevolg van de baanverlenging, meegenomen." De vergunning is verleend door de provincies Drenthe en Groningen.