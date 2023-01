Brandweer druk met nachtelijke brandjes verspreid door de provincie

Oudjaarsavond was de brandweer al druk met verschillende brandjes in onze provincie, de inzet van de brandweerlieden ging ook de hele nacht nog door op verschillende plekken in Drenthe.

Zo werd even voor vieren vannacht brand ontdekt bij een schuur aan de Hortensiastraat in Assen. De brandweer kon niet meer voorkomen dat de schuur volledig in vlammen opging. De oorzaak van deze brand is nog niet bekend.

Schuren, containers en afval

Dat geldt voor meerdere branden die in de nacht werden gemeld. Zo werd er ook een schuurbrand gemeld aan de Brasemstraat in Assen en dat gebeurde ook aan de Lemenweg in Drouwen. In onder meer Meppel en Hoogeveen werd de brandweer ingeschakeld voor een containerbrand. Ook belden mensen de brandweer voor buiten- en afvalbrandjes, dat was onder meer het geval in Eelderwolde, Emmen, Assen en Hoogeveen.

Meldingen van autobranden