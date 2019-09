Het 'pareltje' van Meppel, Bleekerseiland, wordt stadspark met logement

"Er komt een stadslogement met vijftig kamers. Kleinschalig. De rest wordt een stadspark." Zo zegt Ton Loman van de Kinckhorst Stichting. De stichting is eigenaar van een aantal panden op het Bleekerseiland.Donderdag is daarvoor een plan gepresenteerd. Een plan dat overigens nog wel verder uitgewerkt moet worden. Zo moet één van de kades weer in oude staat worden gebracht en komt er een vlonder die vanaf het Drukkerij Museum richting het Bleekerseiland loopt als toegang van het gebied.Op het eiland zie je straks voor gras en beplanting. Daar tussendoor liggen witte tegels die verwijzen naar de vroeger functie van dit stukje Meppel. Een plek waar vroeger de lakens werden gedroogd in de zon.Loman ziet het helemaal zitten. "D'r zijn Meppelers die het belangrijk vinden. Ze stoppen er geld in. We hebben een ondernemer die fors wil investeren. Dan zie je dat de gemeente en de provincie enthousiast worden. Het is een mooie combi van particulier initiatief met een stukje openbare ruimte. Daar worden mensen heel blij van."Wethouder Roelof Pieter Koning van Meppel is ook enthousiast. Al sinds 2008 wordt gesproken over de toekomst van het gebied. Meppel zal zelf ook wat moeten doen volgens Koning."De vraag die we de gemeenteraad stellen is of we een deel van het eiland mogen bebouwen. We moeten geld beschikbaar stellen om het eiland op te knappen. En voor de vlonder is ook geld nodig."De stichting en de gemeente gaan samen zoeken naar fondsen om het project te laten slagen. Bovendien moet het bestemmingsplan ook nog worden aangepast. En dat kan nog wel even wat tijd in beslag nemen.