Politieagent gewond door vuurwerk en hulpverleners gehinderd

Volgens de politie bleven grote ongeregeldheden uit in Drenthe tijdens de nieuwjaarsnacht, toch moest er op verschillende plekken wel door agenten worden ingegrepen en in Assen raakte een politieagent gewond door zwaar vuurwerk

Agenten zagen daar een groep jongeren de wijk in vluchten. Een agent die bij een politieauto stond, werd uiteindelijk bekogeld met zwaar vuurwerk. Zij liep daarbij gehoorschade op, zo meldt de politie. Een 15-jarige jongen uit Assen is aangehouden als verdachte.

Ook in Hoogeveen werd een jonge verdachte aangehouden bij een brand waarbij hulpverleners werden gehinderd door omstanders. Aan de Wolfsbosstraat had een groep jongeren een vuur gemaakt met onder meer autobanden. De brandweer en medewerkers van de gemeenten werden belemmerd toen zij hier een einde aan wilden maken, de politie schoot daarbij te hulp om omstanders op afstand te houden. Uiteindelijk is een 16-jarige jongen uit Hoogeveen aangehouden voor belediging.