Helden scootmobielongeluk Smilde in het zonnetje gezet

Haar schoonmoeder had net een nieuwe scootmobiel en daarmee al enkele keren geoefend. Zondagmiddag ging ze er alleen op uit. "Het was mooi weer en ze wilde zelf rijden", kijkt Hopmans terug. ''Mijn schoonmoeder is naar Smilde geweest en vermoedelijk is ze op de terugweg op de Molenwijk de macht over het stuur verloren." Gelukkig waren er snel vier omstanders bij de brede sloot die bejaarde vrouw hielpen.Een van hen is Sander. Hij is als eerste ter plaatse nadat de vrouw te water ging. "Ik was op weg naar mijn werk toen ik iemand om hulp hoorde roepen. Ineens zag ik een vrouw in de sloot liggen met een scootmobiel. Ik ben van mijn fiets afgestapt en heb 112 gebeld.''Sander is blij met het bloemetje, maar vindt zichzelf geen held. ''Ik vind het heel normaal dat ik op zo'n moment 112 bel.''