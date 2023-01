Drentse ziekenhuizen beleven rustige jaarwisseling

Waar ziekenhuizen in andere delen van het land een drukke avond en nacht achter de rug hebben, bleef het in Drenthe bijzonder rustig. Op de drie spoedeisende hulpen in Drenthe werden in totaal zes mensen binnengebracht met klachten die gekoppeld kunnen worden aan de jaarwisseling.

Verreweg het grootste gedeelte daarvan belandde in Meppel in het ziekenhuis, daar ging het in de nacht om vier personen. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis Isala Meppel viel dat aantal mee. Wel waren de verwondingen gemiddeld genomen vrij zwaar, zoals ernstige brandwonden en oogletsel.

Vuurwerk en alcohol in Meppel

Het ziekenhuis in Meppel laat weten dat drie slachtoffers door vuurwerk gewond raakten aan het gezicht, oog, hand of de romp. Verder belandde een persoon in het ziekenhuis na een valpartij door alcoholgebruik.

'Lekker rustig in Emmen'

"In Emmen was het lekker rustig", zo meldt het hoofd van de spoedeisende hulp van het Treant-ziekenhuis. "In de avond en nacht kwamen geen patiënten voorbij met verwondingen die te maken hebben met de jaarwisseling. Alleen overdag was er 1 vuurwerkslachtoffer in het ziekenhuis in Emmen. Laten we het altijd zo rustig en netjes houden in Drenthe", besluit de arts enthousiast.

Twee slachtoffers in Assen