Tweehonderd enthousiastelingen duiken 'warm' het nieuwe jaar in bij Hollandscheveld

Honderden Drenten beginnen 2023 fris met een nieuwjaarsduik in één van de vele zwemplassen in de provincie. Al was het wel wat minder bibberen en beven dan in andere jaren. Nog nooit eerder was het namelijk zo warm op Nieuwjaarsdag als vandaag.

Ondanks de voor de tijd van het jaar zachte 14 graden is het kippenvel op de blote huid van de ongeveer tweehonderd nieuwjaarsduikers bij recreatieplas Schoonhoven duidelijk te zien. De nieuwe eigenaren van het paviljoen langs het water in Hollandscheveld organiseren voor het eerst een duik op Nieuwjaarsdag en die valt in de smaak.

"Wij dachten dat het toch wel leuk zou zijn om zo'n evenement te organiseren", vertelt Mariëlle Groen van de organisatie. "We hebben 175 aanmeldingen dus er zijn veel mensen die het een leuk idee vinden. En hoe begin je het jaar beter dan met een frisse duik in het water?"

Warming-up

Een paar minuten voor twaalf uur gaan de badjassen uit en de handdoeken af. Even een warming-up op de klanken van De Snollebollekes, de iconische oranje mutsen nog even goed over de oren en dan is het toch echt tijd om het water in te hollen.