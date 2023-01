Het is je vast niet ontgaan dat er deze jaarwisseling weer vuurwerk afgestoken mocht worden. Maar hoeveel dagen mocht het vuurwerk eigenlijk verkocht worden? En weet jij nog hoe een ietwat onhandige inbreker in de kraag werd gevat bij een casino in Emmen? Doe mee aan de nieuwsquiz en test jouw kennis van het nieuws van afgelopen week.