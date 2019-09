Axel van der Tuuk teleurgesteld na 'klotedag' op WK wielrennen

"Het was echt ontzettend zwaar. Ik voelde al gauw dat het niet wilde vandaag. Ik had gewoon geen power en een klotedag", zegt Van der Tuuk na afloop.Voor de 18-jarige Assenaar verliep de aanloop naar zijn tweede wereldkampioenschap niet ideaal Enkele weken geleden was hij nog ziek. Maar alles wees erop dat hij weer op tijd fit was. "In principe ging het de laatste dagen wel weer goed. Maar als je een slechte dag hebt met deze omstandigheden is het wel lastig", aldus de jonge Drent. "De wedstrijd was meteen ontzettend hectisch. Het was de hele tijd op en af en er werd best hard gekoerst dus ik zat echt wel af te zien in het peloton. Ik heb wel eventjes van voren gezeten toen het lastig begon te worden. Maar ik ben wel echt heel teleurgesteld. Je wil het seizoen nog even goed afsluiten en dan is het toch jammer dat je zo naar huis gaat", besluit Van der Tuuk vanuit Engeland.De wereldtitel bij de junioren ging naar het Amerikaanse toptalent Quinn Simmons. De torenhoge favoriet kwam na een indrukwekkende solo van dertig kilometer alleen over de finish. Het zilver was voor de Italiaan Alessio Martinelli. Ook het brons was voor Amerika. Dat ging naar Magnus Sheffield. De Nederlander Enzo Leijnse werd vierde.Morgen komen de junior vrouwen in actie. Daar staat Lieke Nooijen uit Coevorden aan de start. Zij maakt dan haar WK-debuut.