FC Emmen Rood Wit TV #9: Toeleven naar 'do-or-die' duel

Aflevering 8 van FC Emmen Rood Wit TV

Om het in vakjargon uit te drukken: FC Emmen speelt morgen een zespuntenwedstrijd. We blikken vooruit op dat duel met captain Michael de Leeuw ('Ik voel me heerlijk op dit moment als diepste spits') en de basisdebutant van afgelopen zondag tegen Feyenoord, Robbert de Vos ('Ik heb zondag en ook maandag heel veel appjes en telefoontjes moeten beantwoorden, maar sinds dinsdag is de focus volledig op ADO Den Haag' )Dick Lukkien blikt in de wekelijkse rubriek 'koffieDick-kijken' nog even terug op de 3-3 tegen Feyenoord. "Het zegt veel over de ontwikkeling van de club. Drie jaar geleden speelden we voor 1500 man tegen Helmond Sport en nu zijn we, in een uitverkocht huis, teleurgesteld na een gelijkspel tegen Feyenoord." De oefenmeester van de Drentse club verwacht overigens dat Nick Bakker er tegen ADO Den Haag 'gewoon' bij is. Lorenzo Burnet lijkt weer hersteld van zijn blessure en begint vermoedelijk op de bank morgenavond.In de leukste kwis van Drenthe stelt materiaalman Karel Hilbrands weer een vraag waarmee twee vrijkaarten te winnen zijn voor een thuisduel van FC Emmen. Extra leuk natuurlijk is dat de kwis niet te googelen is.