Voormalig raadslid Jolida Voetelink (63) uit Meppel overleden

Jolida Voetelink, voormalig raadslid voor de PvdA in de gemeente Meppel, is op 63-jarige overleden. Van 2019 tot de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar was ze fractievoorzitter van de partij.

Voetelink zat van 2018 tot en met 2022 voor de PvdA in de gemeenteraad in Meppel. Ze stelde zichzelf niet meer verkiesbaar voor de verkiezingen van vorig jaar, maar stond nog wel als lijstduwer op de verkiezingslijst.

Sinds 2018 was ze directeur van de BHS Gorredijk in Friesland. In deze openbare school voor voortgezet onderwijs was ze eerder al bestuurder.