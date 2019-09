PVV’er Edwin Rixtum: Kwestie Martijn Storm heeft veel met mij gedaan

Rixtum richtte zich tot de raad met een terugblik op de gebeurtenissen rond Storm.Storm werd veroordeeld wegens het doen van een valse aangifte van bedreiging. “Ik moest dat in juli via een lid van de Tweede Kamer horen. Daarna ben ik een rollercoaster terechtgekomen”, blikt Rixtum terug.Hij ging het gesprek met Storm aan. “Hij gaf aan in hoger beroep te gaan en daarom hebben we hem tijd gegund. Maar helaas moest ik later via via vernemen dat hij dat hoger beroep niet heeft ingesteld. Dit heeft veel met mij gedaan. Ik sta voor integriteit en geloofwaardigheid. Deze kwestie heeft mijn partij en de politiek in het algemeen geschaad.”Burgemeester Eric van Oosterhout meldde de raad dat Martijn Storm een brief heeft gestuurd, waarin hij bevestigt niet langer deel uit te maken van de PVV in Emmen en verder gaat als eenmansfractie onder de naam Lijst 13.Tom Kuilder verliet al eerder de PVV. Hij is nu raadslid van Voor Emmen Voor Nederland.