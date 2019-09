Zorgen in Midden-Drenthe over bedreigingen handhavers afvalcontrole

Vorig jaar werd een handhaver in Beilen-West flink toegetakeld toen hij afvalcontainers inspecteerde. “Ik geloof dat hij het ziekenhuis in is geslagen,” vertelt gemeenteraadslid Arnoud Knoeff van D66.De dader volgens Knoeff tot op heden nog steeds niet gevonden. "Door de reacties op social media op het bericht van de afvalcontroles, constateer ik opnieuw dat geweld tegen handhavers dreigt. Ik vind dat we hierin als raad een duidelijk standpunt moeten innemen. Dat is het enige dat we als politiek kunnen doen.”Meerdere beroepen kennen de laatste jaren een toename van geweld. Denk aan politieagenten, ambulancepersoneel of medewerkers van de NS. Dat dit geweld ook tegen handhavers van de afvalsortering bestaat, wordt volgens Knoeff minder gezien. “De normen en waarden vervagen een beetje. Dit gebeurt op meer plekken in Nederland en dat mag wel eens onder de aandacht komen.”Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork wil dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten het geweld tegen functionarissen met een publieke taak opnieuw bespreekt. Daarnaast moet de vereniging dit melden bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie, meldt de partij.