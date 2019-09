Geen paniek in De Wolden over voorspeld tekort voor 2019

Die rapportage is gebaseerd op de eerste zes maanden van dit jaar en kijkt vooruit naar het einde van het jaar. Bij de bespreking van het stuk tijdens de gemeenteraadsvergadering bleek dat er weinig zorgen zijn over dit verwachte tekort.De ChristenUnie en D66 zeiden dat de praktijk heeft geleerd dat het tekort aan het eind van het jaar meestal veel lager is dan verwacht. Vaak is er zelfs een overschot. “Op basis van ervaringen in het verleden garandeer ik u dat we nu weer positief uitkomen. Maar resultaten in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, dus ik ga het zelf niet bijpassen als het niet uitkomt”, grapte raadslid Albert Haar.Wel uitten het CDA en de VVD zorgen over het structurele tekort op de jeugdzorg. In de bestuursrapportage wordt een verwacht tekort gemeld van bijna 750.000 euro. “Dat kunnen we geen jaren volhouden. Daar moeten we grip op houden”, zei Marcel Hulst van de VVD. Wethouder Jan van ’t Zand van Gemeentebelangen deelt de zorgen van de raadsleden over de financiering van de jeugdzorg. Over het totale verwachte tekort zegt hij: “Geen paniek is het devies. Het blijft natuurlijk een raming.”Mocht de gemeente dit jaar toch op een tekort uitkomen, dan is er volgens de PvdA geen nood aan de man. “In 2018 konden we 1,3 miljoen toevoegen aan reserves. Dus als we er niet uitkomen, dan kunnen we die reserves aanspreken. Daar zijn ze voor.”