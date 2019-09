Aardbeving Molukken houdt Drentse Molukkers bezig: Het ziet er verschrikkelijk uit

Het epicentrum van de aardschok, met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter, lag ongeveer veertig kilometer boven het eiland Ambon. Daarop volgden een aantal naschokken, waaronder een met een kracht van 5,6 . Tenminste twintig mensen kwamen om het leven en er zijn meer dan honderd gewonden. Meerdere woningen zijn (deels) ingestort.Hallussy hoorde het nieuws van de aardbeving via haar familie, die op Ambon woont. “Mijn familie heeft contact gezocht met mijn zusje en ze zeiden dat ze naar hoger gelegen gebied moest vertrekken." Het zou voor haar familie, die in de stad woont, te riskant zijn om er te blijven.Ondertussen volgt de predikant het nieuws via nieuwssites, de familie-app en sociale media. “Het is niet fijn om de beelden te zien, ook niet wat ik binnen krijg voor gegevens. “Het ziet er verschrikkelijk uit.”Als predikant krijgt Halussy ook informatie van een lid van het synodebestuur daar. Zo hoort ze onder meer hoeveel slachtoffers er zijn gevallen en dat er een tekort is aan bijvoorbeeld voedsel, dekens, maar ook op het gebied van de gezondheidszorg. “Hij schrijft me ook om niet te vergeten om in Nederland te bidden.”Ook praat ze erover met anderen in de Molukse gemeenschap over de ramp. “Ik heb met gemeenteleden gebeld met de vraag of ze iets te horen krijgen van hun familie”, aldus de predikant. “Dan heb je het over de stand van zaken daar. Ze zeggen dan ook dat ze zich zorgen maken. De saamhorigheid is heel groot.”Halussy weet nog niet of de kerk in Assen en Bovensmilde een inzamelingsactie houdt, maar houdt de mogelijkheid daarvoor open. “Er is nog niets concreet.”