Dick Lukkien over groei FC Emmen: Nu balen we in een kolkend stadion van een gelijkspel tegen Feyenoord

Aan de vooravond van de degradatietopper tegen ADO Den Haag keek Dick Lukkien in de vaste rubriek 'KoffieDick-kijken' in FC Emmen Rood Wit TV ook nog even terug op het duel tegen Feyenoord. "Hoe snel kan het gaan met een club. Drie jaar geleden speelden we voor 1500 man tegen Helmond Sport en nu balen we in een kolkend stadion van een gelijkspel tegen Feyenoord."

De negende aflevering van FC Emmen Rood Wit TV

De oefenmeester vervolgt: "Ik weiger nog steeds om naar de scheidsrechter te wijzen. Ik had en heb alleen invloed op mijn eigen elftal. Wij hadden het beter moeten doen in de slotfase, al ben ik van mening dat Wouter Marinus een overtreding mee had moeten krijgen in plaats van tegen."Over Chacon zei Lukkien, kort na afloop zondag, dat hij die laatste vrije bal beter had moeten verwerken. "Ros die bal naar Roswinkel", zei de coach. "Maar ik weet inmiddels dat dat compleet de verkeerde kant op is. Ik had beter kunnen zeggen 'schiet die bal naar Nieuw Dordrecht of Bargeroosterveld'. Bovendien is Roswinkel ook verder weg dan ik dacht."Lukkien is duidelijk over de kwaliteiten van de opponent van morgen. "Ze hebben jongens die opstaan als de wedstrijd erom vraagt met Immers en Beugelsdijk. Verder hebben ze een sterke spits met Kramer en snelle jongens op de flanken. Natuurlijk wordt het een lastige wedstrijd, maar ik kijk er wel naar uit. Datzelfde gevoel bespeur ik bij de spelers, die zondag hebben gemerkt dat ze Feyenoord toch een groot deel van de wedstrijd hun wil hebben kunnen opleggen. En dat moeten we meenemen naar morgen."Nick Bakker leek aan het begin van de week niet fit genoeg om te spelen, maar trainde vandaag de gehele ochtend mee en lijkt gewoon te starten. Keziah Veendorp is de logische vervanger van de geschorste Michaël Heylen. Verder laat Lukkien zijn opstelling, ten opzichte van die van afgelopen zondag vermoedelijk intact.FC Emmen - ADO Den Haag is morgenavond live te volgen op Radio Drenthe. Niels Dijkhuizen en René Posthuma doen vanaf 19.30 uur verslag. De wedstrijd begint om 20.00 uur.