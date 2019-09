Wienen (CU) over breuk coalitie Assen: Geen falen, wel balen

“Het voelt niet als falen, maar het is wel balen. Balen als je aan het begin van zo’n periode staat en dat je het dan anders voor ogen hebt", aldus Wienen.Wienen spreekt tegen dat het een zooitje is binnen het college. “Ik kan me voorstellen dat het er aan de buitenkant er zo uit ziet. Maar het zijn allemaal aparte verhalen en tegelijkertijd zien we dat er allemaal mensen en partijen in de coalitie zitten die het beste van Assen willen maken."De problemen met stadspartij PLOP openbaarden zich dinsdag. Er zijn grote tekorten op het sociaal domein, maar ook nog andere tekorten. Het college gaf eerder aan de OZB en de toeristenbelasting te willen verhogen. PLOP herkent zich niet in deze koers en stapte donderdag uit de coalitie.“Politiek is ook verantwoordelijkheid nemen voor dingen die niet leuk zijn en ik denk dat dat echt lastig is. Natuurlijk kan je beter in een college zitten als er veel geld is, dan heeft er altijd wel iemand iets waar die blij mee is. Maar juist in deze tijd vraagt het van politici leiderschap. Het begroot me erg dat Plop deze route kiest."Wienen heeft gisteren met alle fractievoorzitters om tafel gezeten. Hij gaat binnenkort met iedereen afzonderlijk praten om te kijken hoe het verder moet. Een tijdspad durft hij daarvoor niet aan te geven. Eerst heeft hij andere zorgen."Alles is er op dit moment op gericht om een begroting, die lastig is, op tijd bij de raad te krijgen. Dat is de eerste zorg die we met elkaar hebben", zegt Wienen. Eind volgende week wil het college de begroting aanbieden aan de raad.