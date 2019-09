Nieuwe tegel op de Zandberg: 'Met Italiaanse hartstocht gaan we dit koesteren'

In 2002 kwam de wereldberoemde wielertocht Giro d'Italia over de Zandberg in Ter Apelkanaal. Ter herinnering hieraan is in 2012 een bord geplaatst, maar deze is vorig jaar gestolen.

Nu is ter vervanging van het bord een tegel geplaatst. "Het is echt roofgoed. Er zijn verzamelaars, dat soort borden is geliefd. Met bloedend hart hebben we definitief afscheid genomen van het bord", zegt Wim Mensen, voorzitter van stichting Zandbergia. Over de tegel is hij enthousiast: "Ik denk dat als de Italianen dit zien, ze in tranen uitbarsten."Hij vertelt vol passie over die ene wielertocht in 2002. "Voor mij is deze tegel meer dan een tegel. Met Italiaanse hartstocht gaan we dit koesteren." De plek is ook een populair verzamelpunt van veel wielrenners. "Mensen komen van heinde en verre om op de foto te gaan met het bord. En nu hopelijk met de tegel."