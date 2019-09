Brommers kieken? Niet als 'ie opgevoerd is!

Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).Deze 'opvoerboetes' hebben een gezamenlijke waarde van 970.000 euro. Dat dit bedrag hoger is dan in 2017, komt vooral doordat er meer scooterrijders werden betrapt die hun tweewieler flink hebben opgevoerd. Snorscooters mogen in principe maximaal 25 kilometer per uur, maar opgevoerde varianten bereiken op de rollerbank soms wel 50 kilometer per uur. Dat levert een fors hogere boete op.In de Drentse gemeentes zijn in 2018 56 boetes uitgedeeld voor opgevoerde snor- en bromfietsen. Dit zijn er tien minder dan het jaar ervoor. Wat opvalt is dat in sommige gemeenten helemaal geen boetes zijn uitgeschreven voor opgevoerde brommers, in beide jaren niet.Brom- en snorfietsers vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is het risico om te overlijden als brommer of scooterrijder fors hoger dan als voetganger, fietser of automobilist.Tijdens het rijden met een opgevoerde variant is de kans op een ongeval volgens het Openbaar Ministerie (OM) zelfs nog groter.De politie controleert met behulp van controles met een rollerbank of brom- en snorfietsen zijn opgevoerd. Uitgedeelde boetes worden verwerkt door het CJIB. Naast een boete kan er ook nog een zogeheten 'wok-melding' worden gemaakt. In dat geval moet de scooter of brommer in orde gemaakt worden en opnieuw gekeurd worden door de de RDW. Dat kost weer extra tijd en geld.