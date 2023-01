'Voor een oudejaarsstunt moet je wat moeite doen'

De drie stonden sinds 2008 op een rotonde in Farmsum, een dorp in de buurt van Delfzijl. Maar op zaterdag 24 december laden leden van de vereniging de drie beelden van 4 meter hoog en een gewicht van meer 1.200 kilo per stuk op een aanhanger. Op nieuwjaarsnacht komen de beelden weer tevoorschijn, tijdens het feest in het dorp. De oudejaarsvereniging heeft contact opgenomen met de kunstenaar en de gemeente over het terugplaatsen van het beeld.