Beste speculaas van Drenthe komt uit Rolderstraat Assen

Tijdens de Beko Speculaaskeuring 2019, een vakwedstrijd voor bakkers uit heel Nederland, viel de bakkerij aan de Rolderstraat afgelopen week in de prijzen. "Het is een mooi gevoel, een teken dat we op de juiste weg zitten", zegt Amir Alsady.Alsady viel in drie categorieën in de prijzen: speculaasjes met amandelen, speculaasjes zonder amandelen en gevulde speculaas. Landelijk haalt de Asser bakkerij de top 10 en op provinciaal niveau werden ze uitgeroepen tot beste speculaasbakker.De winnende speculaasjes werden gewoon in Assen gebakken en vervolgens naar Utrecht gebracht waar de jury zich erover boog. Waar beoordeelde de jury op? "Het gaat om het complete plaatje", zegt Alsady. "De smaak, dikte van het koekje en of de amandeltjes mooi gebruneerd zijn. De verschillen kunnen te maken hebben met de ingrediënten, het recept en de manier van bakken."De bokaal die bij de titel hoort is vrijdagochtend uitgereikt. Ook de bijbehorende certificaten mogen in de winkel gehangen worden. "Het geeft aan dat je een goed product hebt. Dat gaan we vandaag zeker even vieren met een lekker speculaasje."