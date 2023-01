Opnieuw protest Extinction Rebellion bij Drents Museum tegen NAM-geld

Extionction Rebellion is niet van plan om te stoppen met de acties, ondanks dat het museum niet erg welwillend lijkt om de NAM vaarwel te zeggen. "'Nee' horen is geen reden voor ons om geen actie meer te voeren", vertelt Darwinkel.

De Drentse tak van de actiegroep wil dit jaar iedere eerste maandag van de maand een klimaatactie houden in Drenthe. Waar de demonstranten de volgende keer opduiken, weten ze nog niet. "Maar we zijn geloof ik nog niet in Meppel geweest."