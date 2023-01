Turbulent maar succesvol: kleine(re) musea hoopvol na goed jaar

Peters meent dat de expositie Kerst en Kaart een positieve eindsprint veroorzaakte. "Daar was veel belangstelling voor. We hebben precies volgens onze exploitatie gedraaid."

De weg naar boven is gevonden, aldus de voorzitter. Voor dit jaar wordt een positieve boost verwacht vanwege de geplande verbouwing en uitbreiding van het museum, die in juni van start gaat. Aan de andere kant zijn er nog wel wat donkere wolken aan de hemel, zoals de gestegen kosten voor energie en verzekeringen. "Het is mede een reden waarom we kijken naar het plaatsen van zonnepanelen."

Stedelijk Museum Coevorden terug op niveau

Het Stedelijk Museum Coevorden kende een goed jaar. "Onze bezoekersaantallen waren vrijwel gelijk aan de periode voor corona en daar zijn we tevreden mee", zegt directeur Rik Klaucke. Dat had alles te maken met de herdenking van het rampjaar 1672. "Rond dat thema hebben wij twee tentoonstellingen gehad. Bovendien hebben we samengewerkt met bij voorbeeld Groningen op dit gebied. Dat heeft ongetwijfeld extra bezoekers opgeleverd. Daarnaast heeft het museum veel basisschoolleerlingen mogen ontvangen."

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan nieuwe projecten en eind maart wordt er een nieuwe expositie geopend. Klaucke: "Dat is een tentoonstelling over meer dan een eeuw fotografie in Coevorden. Hiermee willen we meer de verbinding leggen met de inwoners van de gemeente. De vele historische foto's en ansichtkaarten zullen heel herkenbaar zijn voor de mensen van hier."

De museumdirecteur ziet al hoe het museum jong en oud samenbrengt met de fototentoonstelling. "Zo proberen we stapje voor stapje de bezoekersaantallen uit te breiden."

Van turbulent tot als vanouds in het Hunebedcentrum

"2022 was een turbulent jaar", blikt Riemke Scharff van het Hunebedcentrum terug. "Het jaar begon rommelig, we waren in eerste instantie dicht vanwege corona. Toen de maatregelen werden afgeschaald waren we ontzettend blij dat we weer open mochten en weer gasten konden ontvangen. Die stroom kwam langzaam weer op gang."

In totaal passeerden zo'n 80.000 bezoekers de kassa. En als de zomer niet zo warm was geweest, dan waren dit er volgens haar waarschijnlijk nog meer geweest. "Op warme dagen gaan mensen toch liever zwemmen. Dat kost bezoekers", weet Scharff. Oktober Kindermaand was in het najaar een succes, net als het Oerweekend en Lichtjesavond. "De laatste maanden leken weer als vanouds. Daardoor kijken we positief terug op afgelopen jaar."

Hoe 2023 eruit gaat zien, vindt Scharff moeilijk te voorspellen. "Alles wordt duurder en dat zorgt ervoor dat er minder budget is om naar een museum te gaan. Leuke uitjes sneuvelen dan als eerste. Maar op dit moment zien we dat nog niet. We hopen vooral corona buiten de deur te houden en blijven doen waar we goed in zijn: het verhaal van de prehistorie in Drenthe vertellen.

Goed jaar Drents Museum