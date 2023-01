Tijdelijk extra cameratoezicht in Asser wijk Pittelo, bewoners voelen zich veiliger

Om bewoners in de Asser wijk Pittelo een veiliger gevoel te geven, heeft de gemeente besloten tijdelijk twee camera's te plaatsen. Assen wordt al tijden geteisterd door autobranden, vorig jaar was het tientallen keren raak. Ook in de wijk Pittelo en dan met name in de omgeving van de Amstelstraat was het raak.

Op de parkeerplaats van de Amstelflat aan de Amstelstraat zijn vlak voor de jaarwisseling twee camera's opgehangen. De gemeente heeft dit gedaan, omdat de omgeving 'ook een historie kent van illegale vreugdevuren rond de jaarwisseling', laat ze weten.

Bewoners zijn blij

De bewoners van de Amstelflat zijn blij met de komst van de tijdelijke camera's. "Ze hadden er eerder moeten komen, dat had veel auto's gescheeld. Er gebeurt hier van alles. Ik ben elke ochtend nog blij dat mijn auto er staat", vertelt een bewoner. "Dus van mij mogen ze er permanent komen. Het geeft een veiliger gevoel."

Meerdere bewoners van de Amstelflat laten weten er hetzelfde over te denken.

Daders oppakken

Burgemeester Marco Out hoopt dat het veiligheidsgevoel van de bewoners weer herstelt. "Het doel is uiteindelijk natuurlijk dat er geen autobranden meer zullen zijn in deze omgeving. Het cameratoezicht heeft vooral een preventieve werking. Maar de beelden kunnen ook helpen bij de opsporing van daders."

Er zijn al extra maatregelen genomen, schrijft Out. "Er zijn verschillende mogelijkheden die de politie ter beschikking heeft, zoals extra surveillance en het vergaren van informatie via bijvoorbeeld de wijkagent en buurtwerk. Deze reguliere maatregelen hebben nog niet tot een oplossing geleid. En daarom is besloten om (tijdelijk) extra cameratoezicht in te zetten."

Parkeerterrein

Er hangen twee camera's op het parkeerterrein van de Amstelflat, terwijl er in de gehele wijk branden zijn. Maar cameratoezicht plaatsten is nog niet zo gemakkelijk. "Voor cameratoezicht geldt dat je dat alleen mag toepassen in een vooraf bepaald gebied en dat je dat ook kenbaar moet maken", laat de burgemeester weten. "In dit geval is in overleg met politie en justitie, gekozen voor de parkeerplaats bij de Amstelflat. De inschatting is dat we daarmee het doel dat we voor ogen hebben, kunnen bereiken."