Waterschappen gaan streng controleren op bestrijdingsmiddelen

Die bestrijdingsmiddelen kunnen in het water terechtkomen als landbouwmachines op het erf worden schoongemaakt of doorgespoeld. Het vervuilde water kan dan via erfputten, of rechtstreeks, in de sloot belanden. Dat meldt RTV Noord Tijdens een proef in 2016 en 2017 werden monsters genomen uit waterputten en wasplaatsen van bedrijven in het werkgebied van collega-waterschap Vechtstromen. Toen werden per bedrijf gemiddeld 20 werkzame stoffen uit bestrijdingsmiddelen gevonden in het afvalwater."Dat is slecht voor de planten en dieren in het water, voor de biodiversiteit dus", zegt toezichthouder Ibo Vaatstra van waterschap Noorderzijlvest. De aanpak van deze vorm van vervuiling heeft prioriteit bij dat waterschap en zes andere waterschappen in Noord en Oost-Nederland, waaronder Hunze en Aa's.Tot nu toe kon er alleen worden opgetreden als een boer of loonwerker op heterdaad werd betrapt bij het weg laten lopen van bestrijdingsmiddel. Maar voortaan kunnen er ook watermonsters worden genomen uit wasplaatsen of erfputten, zodat achteraf vastgesteld kan worden of er bestrijdingsmiddel 'weglekt'.Noorderzijlvest doet dat dit jaar bij 25 bedrijven. Bij overtreding volgt een boete, die fors kan oplopen. "Boeren en loonwerkers kunnen beter gaan investeren in apparatuur waarmee je de afstroom van bestrijdingsmiddelen voorkomt", vindt Veenstra.Dat soort apparatuur wordt al enkele jaren getest op proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl. Er zijn twee proefopstellingen: in de één wordt vervuild water verdampt en wordt het bestrijdingsmiddel dat overblijft afgevoerd, in de andere wordt ook water verdampt, maar worden de chemische stoffen door een mengsel van grond en organische stoffen afgebroken."Het is even een kwestie van goed afstellen", zegt Philip Kramer van de proefboerderij, "maar als het eenmaal aan de loop is werkt het prima."