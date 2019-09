Noordelijke provincies doen gezamenlijk onderzoek naar winkelleegstand

Een dergelijk opdracht op deze schaal is uniek in Nederland, volgens provincie Drenthe.De afgelopen periode is al op verschillende manieren werk gemaakt van de winkelleegstand. Inmiddels is de leegstand gedaald en is winkelruimte uit de markt gehaald. Dit blijkt uit een onderzoek naar leegstaande winkelpanden in Noord Nederland. Maar structurele leegstand blijft een zorg.Gedeputeerde Brink over de Drentse aanpak: “In Drenthe werpt de aanpak van de Retailagenda Drenthe 2016-2019 zijn vruchten af. Samen met de gemeenten hebben we hard gewerkt aan de aanpak van winkelleegstand. Zo wordt er binnen de steden gebruik gemaakt van stimuleringsregelingen voor het transformeren en verplaatsen van winkels naar het kernwinkelgebied. Maar we merken dat we er nog niet zijn. Het onderzoek dat wij in Noord Nederland hebben laten doen, laat zien dat het laaghangende fruit is geplukt en de structurele leegstand onverminderd hoog blijft. Het is tijd voor de volgende stap.”Ondanks dat de leegstand daalt, is de structurele leegstand in Noord-Nederland hoog. In totaal staan 380.000 vierkante winkelmeters leeg, verdeeld over ruim 1.600 panden. Hiervan staat ruim één derde structureel leeg en is moeilijk te transformeren.De structurele leegstand doet zich met name voor in krimpgebieden en middelgrote kernen. Hier wordt het ook het meest gevoeld, omdat transformatie naar woningen vaak niet mogelijk is, omdat hieraan geen behoefte is. Ook heeft leegstand hier de meeste impact op de leefbaarheid.De resultaten van het onderzoek worden op 2 oktober gepresenteerd tijdens het IPO-Jaarcongres in Groningen.