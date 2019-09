Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

In Hoogeveen kun je zaterdag terecht in de Tamboerpassage. Daar kun je genieten van lekkere Marokkaanse of Indonesische hapjes. Verder zijn er mensen uit de Molukse gemeenschap die de bezoekers trakteren op dans en muziek. De dag wordt afgesloten met een optreden van de band Groove Patrol. Multicultureel Festival Hoogeveen is van 10.00 uur tot 22.00 uur.Houd je van scheurende motoren? Dan kun je dit weekend je hart ophalen op het TT Circuit in Assen. De Motorcross of Nations is de jaarlijkse afsluiting van het WK en is een wedstrijd op zich. Elk deelnemend land vaardigt zijn drie beste crossers af, die in drie manches strijden om de punten en op basis daarvan het goud, zilver en brons verdelen. Op zaterdag zijn de kwalificaties, de coureurs racen op zondag.Zaterdag is het op heel veel plaatsen in Drenthe Burendag. Onder meer in Emmen wordt er een vierhonderd meter lange tafel op het Raadhuisplein neergezet. Iedereen mag daar aanschuiven voor een hapje eten en een goed gesprek. Ook in Beilen wordt Burendag gevierd. Dat doet de buurtvereniging samen met mensen van Rondje Beilen. Samen gaan ze aan het werk om de luisterpaal aan het Stroompad beter bereikbaar te maken.De asielzoekerscentra in Assen en Hoogeveen openen zaterdag de deuren voor geïnteresseerden. "Met het openstellen van de deuren willen de organisaties vluchtelingen en asielzoekers een gezicht geven en bezoekers uitnodigen met hen in gesprek te gaan", aldus het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. "Op veel locaties lopen vluchtelingen met een koffierugzak rond, die graag een bakkie en een gesprekje aanbieden." De open dag is op beide locaties van 13.00 uur tot 16.00 uur.Hippisch Drenthe organiseert zaterdag en zondag de Autumn Desert Trail in het Drents-Friese Wold. Normaal gesproken is het niet toegestaan om met een paard van de ruiterpaden af te wijken in het natuurgebied. Tijdens de Autumn Desert Trailer wordt er een uitzondering gemaakt. "De paarden helpen met het beheer van dit woestijnlandschap. Stikstof in de lucht stimuleert namelijk de groei van algen en mos. Dit mos legt het zand vast, wat ervoor zorgt dat bomen een kans krijgen te ontkiemen. De paarden zorgen ervoor dat het zand wordt losgemaakt en weer gaat stuiven", zegt de organisatie. Bezoekers kunnen dit weekend tussen 9.00 uur en 18.00 uur terecht in het Drents-Friese Wold. Parkeren kan aan de Canadaweg in Appelscha.In het Bargerveen wordt zondag voor de tweede keer de Bargerveeltrailrun georganiseerd. Behalve hardlopen, kunnen deelnemers ook meedoen aan de onderdelen canicross en wandelen. Er zijn verschillende afstanden die je kan afleggen. De inschrijving is al gesloten, maar je kunt de deelnemers natuurlijk nog wel aanmoedigen langs de kant. Er zijn verschillende starttijden; de eerste mensen starten om 9.00 uur.