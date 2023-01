Barry Gepken in het Beloofde Land: 'Het is hier anders dan op tv'

'De mensen zijn hier heel lief'

"We zijn hier in een prachtige omgeving terechtgekomen. Onze tocht gaat langs stranden en kibboetsen. De mensen hier zijn heel lief, ze vangen ons overal op. De beelden die je van Israël ziet op televisie, hebben wij hier niet meegemaakt."

Waar we in Nederland kerst vierden, vierden de Israëliërs Chanoeka, het Joodse lichtjesfeest. "Dat feest vieren zij ongeveer net als wij", vertelt Gepken, die dat samen met een Israëlisch gezin vierde. "Het hele gezin zat 's avonds bij elkaar en zong liedjes. Daarnaast waren er lekkere koekjes. Het middelpunt was een kandelaar met acht armen en kaarsen. Heel bijzonder om zo door een Joods gezin te worden meegenomen in hun feest."

Oud en Nieuw zonder oliebollen

Gepken en De Haas wandelden vanuit Tel Aviv eerst naar het noorden toe en zijn op dit moment in Nazareth. Onderweg overnachten ze bij Joodse en Arabische Israëliërs. Zo sliepen ze onder meer in een kibboets. In Nazareth vierden de Ericanen Oud en Nieuw. "Op een plein bij een reuzenkerstboom. De Joden vieren de jaarwisseling op een andere datum, maar dit is een gebied waar veel Arabieren wonen. Er waren geen oliebollen, maar wel vuurpijlen en dat allemaal in een prachtige oude stad."